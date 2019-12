Governo, Di Maio: Non lo facciamo cadere, lo abbiamo fatto nascere noi

di mad

Milano, 6 dic. (LaPresse) - "Noi siamo sempre stati leali ai governi ai quali partecipiamo, il precedente non lo abbiamo fatto cadere noi. Il fatto che Di Maio vuole far cadere il governo non è vero: lo abbiamo fatto nascere noi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Circo Massimo su Radio Capital.

