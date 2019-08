Governo, Di Maio: Ministri Lega si dimettano

di abf

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "La Lega presenta una mozione di sfiducia in Parlamento al governo che ha dentro i ministri della Lega. Noi avremmo senatori della Lega che voteranno la sfiducia a loro stessi. Ecco perché credo sia giusto far dimettere i ministri della Lega nel governo". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook. "L'assemblea del M5S ha fatto vedere che siamo una forza lucida, abbiamo a cuore gli italiani, perché devono pagare meno tasse", ha aggiunto.

