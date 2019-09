Governo, Di Maio: Messa toppa a irresponsabilità non nostre

di abf/dab

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma sarà un governo che deve fare le cose giuste". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. "Adesso siamo contenti del lavoro svolto per mettere una toppa a delle irresponsabilitaá, che non sono state le nostre", ha aggiunto.

