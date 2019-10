Governo, Di Maio: Manovra incide su vita cittadini non le Regionali

di acp/ect

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Le persone vorrebbero sapere non come incide sul governo un'elezione regionale ma come incide sulle loro vite la manovra". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico M5S, parlando con i cronisti al Senato.

