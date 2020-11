Governo, Di Maio: M5S proponga legge su nomine, pulite e trasparenti

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Anche sulle nomine non capisco perché dobbiamo farci del male da soli. Non è un dibattito interno al Movimento, noi siamo al governo. Facciamo subito una legge pubblica che preveda candidature pulite e trasparenti e combattiamo per questo. E lo stesso vale per la sanità e le nomine dei direttori sanitari. Serve anche in quel caso decidere per merito e non per appartenenza". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

