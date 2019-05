Governo, Di Maio: Lega nervosa, spiace. Per noi avanti 4 anni

di npf

Roma, 9 mag. (LaPresse) - "Dopo aver messo in panchina il sottosegretario della Lega Armando Siri, indagato per corruzione in un'inchiesta dove c'è di mezzo anche la mafia, come chiedeva il MoVimento 5 Stelle, scorgo un po' di nervosismo da parte di qualcuno e mi dispiace. Mi dispiace perché noi vogliamo che questo governo vada avanti per altri 4 anni, rispettando punto per punto il contratto di governo". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio.

