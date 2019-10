Governo, Di Maio: Lega aveva 17% poltrone e ne voleva il 34% come nei sondaggi

di scp

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "Dopo aver ripetuto che non facevano cadere il governo, ad agosto tra un mojito e l'altro l'hanno fatto cadere". Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Lugi Di Maio durante un appuntamento elettorale a Gubbio, in Umbria. "Quelli avevano il 17% delle poltrone in Parlamento e volevano il 34% che avevano nei sondaggi", ha aggiunto, col taglio dei parlamentari "comunque andrà ne avranno di meno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata