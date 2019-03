Governo, Di Maio: Lega-M5S si sono date parola che si va fino in fondo

di dab

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "Ho avuto una mattinata ricca di incontri con gli investitori, che può essere proficua per il nostro Paese". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un'intervista esclusiva a 'Class Cnbc' sul floor di Wall Street. Gli investitori "sicuramente vogliono sapere quanto dura il governo e io ho spiegato loro che questo esecutivo va conosciuto, perché non segue logiche del passato - spiega -. Sebbene le due forze che lo compongono, M5S e Lega, abbiano discussioni interne, si sono date la reciproca parola che si va fino in fondo alla fine di questa legislatura, perché dobbiamo realizzare i piani per gli investimenti e quelli per le esportazioni".

