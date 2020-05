Governo, Di Maio: Follia parlare di crisi, meno propaganda e più responsabilità

di dab

Roma, 15 mag. (LaPresse) - "Penso che sia una follia parlare di crisi di governo. Ma come si può pensare di indebolirlo in un momento in cui il governo dovrebbe essere rafforzato e sostenuto? Ci rendiamo conto che stiamo lavorando notte e giorno per uscire da questa crisi? A tutti dovrebbe importare solo una cosa: uscire dalla crisi. Meno propaganda, più responsabilità da parte di tutti". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista ad 'Affari Italiani'.

