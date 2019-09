Governo, Di Maio: Esiste perché lo sostiene M5S, ma nessun ultimatum

di dab

Milano, 22 set. (LaPresse) - "Se questo governo esiste, è perché lo sostiene il MoVimento 5 Stelle. Lavoreremo al documento di economia e finanze per permettere agli italiani di vivere un 2020 migliore. Questo è il nostro obiettivo ed è così che vogliamo andare avanti. Qualcuno dirà che stiamo dando un ultimatum al Governo. Ma io non sono stato eletto per passare le mie giornate a dire che non è così. A noi interessa parlare chiaro e portare a casa i risultati". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5S.

