Governo, Di Maio diserta prevertice manovra

di abf/npf

Roma, 15 ott. (LaPresse) - Il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio non sta partecipando al prevertice sulla Manovra in corso a Palazzo Chigi. Secondo quanto confermato da alcune fonti, è comunque presente a Palazzo Chigi. Nella riunione in corso, dove si sta discutendo anche della pace fiscale, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell''Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura Castelli e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

