Governo, Di Maio: Deve andare avanti solo se fa cose per italiani

di scp/mad

Torino, 17 mag. (LaPresse) – "Per me il governo deve andare avanti ma solo se fa cose per gli italiani". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Torino per la presentazione dell'area di crisi complessa.

