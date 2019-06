Governo, Di Maio al Colle: "Andiamo avanti". Mattarella: "Serve alto profilo per commissario Ue"

Il vicepremier Luigi Di Maio è stato ricevuto martedì mattina ala Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È quanto confermano fonti qualificate a LaPresse.

Il vicepremier pentastellato sarebbe salito al Colle per rassicurare il capo dello Stato sulla volontà del suo partito di andare avanti con l'esecutivo gialloverde dopo il richiamo del premier Giuseppe Conte. A margine di un incontro al Mise sul caso Whirlpool, Di Maio ha confermato: ""Il governo deve andare avanti per 4 anni, io l'ho sempre detto. Quando non saremo d'accordo su delle cose lo diremo però per fare il bene di questo paese serve una maggioranza compatta".

Ssecondo quanto riferiscono fonti parlamentari, nel colloquio Mattarella avrebbe chiesto a Di Maio di fare chiarezza in tempi rapidi all'interno della maggioranza e di individuare una personalità di alto profilo per il Commissario Ue. Infine l'inquilino del Colle, trapela da ambienti parlamentari, avrebbe espresso la sua preoccupazione per l'andamento dell'economia e la tenuta dei conti pubblici.

