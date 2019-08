Governo, Di Maio: Da Lega vedo un atteggiamento da opposizione

di scp

Milano, 2 ago. (LaPresse) - "Vedo un atteggiamento di opposizione". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1, a proposito dei rapporti con la Lega. "Abbiamo una legge di bilancio da fare in cui dobbiamo abbassare le tasse agli italiani, però se la flat tax è il cavallo di battaglia della Lega aspettiamo da loro che ci dicano come trovare i miliardi", aggiunge, "le coperture restano un mistero ma io sono pronto a votarle se le portano". "A fine anno per rilanciare l'economia necessariamente dobbiamo abbassare le tasse", rimarca, "dobbiamo fare le cose senza dire sempre non mi piace cosa fa il ministro 5 Stelle".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata