Governo, Di Maio: Conte punto riferimento fondamentale coalizione

di dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Credo che in questo momento stia pensando se potrà essere o meno il leader del centrosinistra. Devo dire che questa coalizione di Governo si è rafforzata molto da un punto di vista anche del modo di lavorare e degli obiettivi comuni. Sicuramente la pandemia ha portato i Ministri e le forze politiche a guardare al concreto e a non discutere più delle cose futili. Giuseppe Conte è sicuramente un punto di riferimento fondamentale di questa coalizione di Governo". Così Luigi DI Maio, Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, in una lunga intervista rilasciata oggi a Giulio Gambino, direttore del giornale online Tpi.it.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata