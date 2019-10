Governo, Di Maio: Conte ben lieto di rispondere in aula su caso Fiber

di dab

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Il presidente del Consiglio sarà ben lieto di venire a rispondere direttamente in aula". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il Question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione di FdI su "chiarimenti e iniziative, in ambito internazionale, in relazione ad un asserito conflitto di interessi connesso ad un incarico professionale assunto dal presidente del Consiglio dei ministri precedentemente all'incarico di governo". Notizia rilanciata dal Financial Times lunedì scorso.

