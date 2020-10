Governo, Di Maio: Cabina di regia con opposizioni passaggio naturale

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Per il coinvolgimento delle opposizioni nelle decisioni sull'emergenza Covid "coinvolgerle in parlamento è il primo passo, la cabina di regia è solo un passaggio naturale in questo momento". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato alla festa de Il Foglio. "Non credo però che riusciremo a fermare la parte minoritaria e peggiore del Paese, perché nelle manifestazioni legittime di protesta vengono contestate anche le opposizioni", ha aggiunto in merito agli scontri nelle proteste contro le misure dell'ultimo dpcm.

