Governo, Di Maio: Bisogno di chiarimenti con Salvini, vediamoci oggi

di scp

Milano, 19 lug. (LaPresse) - "C'è bisogno di chiarimenti, vediamoci in giornata e parliamone". Così il vicepremier Luigi Di Maio ad 'Agora' su Rai3 a proposito del rapporto con Matteo Salvini. Se il leader leghista oggi non dovesse esserci? "Non ragiono con i se, non lancio ultimatum", rimarca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata