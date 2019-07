Governo, DI Maio: Basta no, cominciamo a dire sì da entrambe le parti

di scp

Milano, 19 lug. (LaPresse) - "Ho il no sul salario minimo, sull'acqua pubblica", quindi "non facciamo la collezione dei no, cominciamo a dire sì da entrambe le parti". Così il vicepremier Luigi Di Maio ad 'Agora' su Rai3.

