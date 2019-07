Governo, Di Maio a sindacati: No aumento Iva e tagliare cuneo fiscale

di dab

Milano, 9 lug. (LaPresse) - "Entro la fine dell'anno vogliamo disinnescare l'aumento dell'Iva, ma anche abbassare le tasse concentrandoci sul taglio del cuneo fiscale". È quanto avrebbe detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ai sindacati, durante il tavolo a Chigi con il premier, Giuseppe Conte. Inoltre, fonti M5S fanno notare come l'impegno del ministro Di Maio sia massimo e costante, in quanto incontra sindacati e aziende ogni giorno. E non lo fa per spot.

