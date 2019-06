Governo, Di Maio-Salvini: Dialogo costruttivo con Ue, al centro italiani

di npf

Roma, 6 giu. (LaPresse) - I due vicepremier si sono visti a Palazzo Chigi questo pomeriggio per circa un'ora. Un incontro 'utile, positivo e cordiale' per fare il punto sulle priorità da realizzare in tempi brevi e per riavviare un dialogo costruttivo con l'Europa che rimetta al centro 'dopo anni di governi passivi gli italiani'. E' quanto si legge in una nota congiunta M5S-Lega al termine dell'incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

