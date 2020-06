Governo, Di Battista: Ho fiducia in Conte. Non ci saranno picconature da parte mia

Alessandro Di Battista torna a parlare del premier Giuseppe Conte alle prese con gli Stati generali a Roma. "Vedremo dai risultati. MI auguro che possano portare qualcosa di concreto perché la situazione economica e sociale è peggiore di come ci raccontano. Io ho fiducia nel presidente del Consiglio. Non deve temere picconature o colpi bassi da parte mia. Ci sono politici o poteri che vogliono buttarlo giù non per motivi reali ma per il denaro della ricostruzione", ha spiegato l'esponente del M5S, intervenendo a 'Mezz'ora in più' su RaiTre. "Il governo va sostenuto, io voglio pungolare il M5s e far sì che si rafforzi. Le cose migliori il M5s le ha fatte nei primi sei mesi di questa legislatura e le ha potute fare perché era forte", ha aggiunto.

Poi Di Battista ha commentato i sondaggi che vedono il M5S al 30% se guidato da Conte. "Non sto facendo un paragone, ma vorrei ricordare i sondaggi che facevano su Monti. Siamo diventando una sondaggiocrazia. Se Conte vuole guidare il M5S si deve iscrivere al M5S e al prossimo congresso, chiamiamolo così, deve farsi eleggere". "Io chiedo al più presto un possibile un congresso - ha continuato - affinché tutte le anime dicano la loro ed esprimano una linea politica e vedremo chi vincerà".

Il Mes. "Io sono contrario al Mes perché si aggancia a un vincolo esterno che non fa l'interesse nazionale. Nessuno esponente del M5S con cui ho parlato nelle scorse settimane mi ha mai detto che ha intenzione di attivare il Mes - ha spiegato l'esponente M5S - "Io sono un rompipalle, ma... manfrina (come ha detto Matteo Renzi, ndr)? C'è una lealtà di posizione".

Sul caso Regeni. "Abbiamo venduto navi all'Egitto e io sono profondamente contrario perché per me Regeni è un cittadino italiano e questa è una storia che riguarda lo Stato italiano, l'interesse nazionale. Se fosse stato americano qualche testa nei servizi in Egitto sarebbe caduta", ha aggiunto Di Battista.

La replica di Beppe Grillo alla proposta di Dibba dell'Assemblea costituente. "Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto...ma ecco l'assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film 'Il giorno della marmotta'", ha scritto il comico su Twitter. "Evidente siamo in dissenso", il commento di Di Battista

La battuta del vice segretario del Pd Angelo Orlando sulle parole dell'esponente pentastellato. "Se ho capito bene Di Battista ha detto a Conte di stare sereno".

