Governo, Di Battista: Credo che Lega voglia buttare tutto all'aria

di dab

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Non è nell'interesse dell'Italia, perché una tornata elettorale costa, né è nel mio interesse, tornare al voto a settembre. Noto che da parte Lega è in atto una provocazione continua a danno del M5S, perché credo, ma posso sbagliarmi, che nella testa dei dirigenti leghisti ci sia l'idea di buttare tutto all'aria, e questo sarebbe grave". Lo dice l'ex deputato M5S, Alessandro Di Battista, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su RaiTre. "Ho detto certe cose perché qualora Salvini buttasse tutto all'aria, l'avevo avvisato - aggiunge -. E qualora non dovesse succedere, e me lo auguro, poter svelare un possibile tentativo di destabilizzare da parte della Lega, credo che possa aver il merito di aver contribuito a ridurre il pericolo". Ma "lo sapremo entro il 20 luglio, data utile per votare a settembre", sottolinea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata