Governo, Di Battista a Salvini: Sia leale, nessuno vuole tornare a votare

di egr

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "A Salvini consiglio di essere leale, e lo dico da cittadino che vuole venga rispettato il contratto. E poi penso che la lealtà sia un valore importante anche per chi vota Salvini. Quindi sia leale al contratto di governo perché qui nessuno ha voglia di tornare a votare. Vogliamo che vengano realizzati e rispettati alcuni contenuti di quel contratto, lo dico da cittadino italiano". Così Alessandro Di Battista (M5S) in collegamento dal Nicaragua con Accordi & Disaccordi nella puntata che andrà in onda questa sera sul canale Nove di Discovery Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata