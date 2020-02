Governo, Delrio: Si sta logorando, inutile vivacchiare

di npf/lrs

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "Stare al governo per vivacchiare non è un bene per gli italiani, i fatti dicono che il governo si sta logorando". Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, ad Agorà su Raitre.

