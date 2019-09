Governo, Delrio: Non sono mai stato né sarò incluso in squadra ministri

di ntl/lrs

Roma, 4 set. (LaPresse) - "Io ho terminato il mio lavoro, è stato fatto un grande lavoro. Non sono mai stato né sarò incluso nella squadra di governo". Così Graziano Delrio del Pd parlando con i cronisti fuori da palazzo Chigi. "Che la squadra sia all'altezza per me è molto importante", aggiunge.

