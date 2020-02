Governo, Delrio: Con minacce non dura, riforma prescrizione sbagliata

di lrs

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Noi abbiamo già criticato più volte la riforma sulla prescrizione che è stata approvata dal precedente governo di cui il ministro Bonafede è portatore. Per me è una riforma sbagliata sulla prescrizione. L'abbiamo già corretta, cercato di correggere dopo il primo grado. Si cercherà di mettere ulteriori correttivi. Ma come tutti sanno in un lavoro di governo le cose si conquistano piano piano, discutendo serenamente. Non imponendo degli ultimatum o delle minacce. Con gli ultimatum e le minacce i governi non durano". Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, ad Agorà su Raitre.

