Governo, Delrio: C'è stallo, ora si cambi passo

di egr

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Il Governo in questi mesi ha fatto una serie di provvedimenti importanti, adesso deve cambiare passo. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio che ci sia uno stallo". Così il capogruppo del Pd Graziano Delrio a RaiNews24. "C'è un grave ritardo del precedente Governo sulla riforma del processo penale. La discussione adesso deve indirizzarsi su questo argomento. L'idea di un Governo che si blocca a ogni differenza di vedute non fa bene al Paese", conclude.

