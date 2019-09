Governo, Delrio: Abbiamo parlato di nuova legge su immigrazione

di ntl/lrs

Roma, 4 set. (LaPresse) - "Non abbiamo parlato di Ius solo ma di una nuova legge sul l'immigrazione che smetta di affrontare il tema in maniera emergenziale e lo faccia in modo organico". Così Graziano Delrio del Pd parlando ai cronisti fuori da palazzo Chigi.

