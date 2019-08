Governo, da Cdm via libera a dl Imprese: c'è norma rider. In GU il 28/8

di ddn/dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - Il Consiglio dei ministri, riunitosi in seconda battuta in serata, ha dato il via libera al dl Imprese. Secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza c'è la norma per tutelare i rider. Il decreto andrà in Gazzetta il 28 agosto.

