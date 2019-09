Governo, D'Uva: Voto sì ad accordo M5S-Pd, non vi deluderemo

di dab

Milano, 2 set. (LaPresse) - "Domani sarà un giorno fondamentale per il nuovo governo che si appresta a nascere sotto la guida di Giuseppe Conte. Un presidente che ha saputo dare il suo prezioso contributo in questi 14 mesi e sono certo che continuerà a darlo anche in futuro. Domani voterò Sì". Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S, Francesco D'Uva. "E lo dico perché credo in quello che stiamo facendo, credo nella possibilità di poter continuare a mettere al centro dell'azione politica di un governo e di un parlamento un unico interesse comune: quello dei cittadini - prosegue -. Non molliamo, non molliamo proprio adesso. Grazie a tutti per il continuo sostegno, non vi deluderemo".

