Governo, D'Uva: Stravolto senso mio sms, governo va avanti

di dab

Milano, 27 apr. (LaPresse) - "Oggi qualcuno è riuscito a stravolgere completamente il senso di un mio messaggio di diversi giorni fa inviato ai deputati del Movimento 5 Stelle, in cui sottolineavo - a differenza di quanto riportato e visto il mio ruolo di capogruppo alla Camera - la centralità del Parlamento e l'esigenza di trovare accordi con la Lega proprio in sede parlamentare. Nello specifico, per essere chiari, il messaggio faceva riferimento alle difficoltà incontrate recentemente dal Movimento nel portare in Aula alcuni provvedimenti tra cui, in Senato, la nostra legge per togliere la sanità dalle mani dei partiti (provvedimento che sono certo troverà presto il pieno sostegno degli amici della Lega, anche in virtù dello scandalo giudiziario che ha investito il Pd in Umbria) e, alla Camera, la nostra pdl sull'acqua pubblica. Questo è il vero senso del cambiamento. Cambiare veramente, non a parole. Continuano a remare contro il governo, ma il governo andrà avanti". Lo dice in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco D'Uva.

