Governo, D'Incà: Conte disponibile a riferire a Camera il 5/11 su Fiber

di dab

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dato "disponibilità per la giornata di martedì 5 novembre alle ore 19" per riferire alla Camera sulle questioni relative alla consulenza data a Fiber 4.0. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, nel corso della seduta dell'aula di Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata