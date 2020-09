Governo, Crimi: Non percepisco alcuna 'alzata di testa' del Pd

di dab

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Non mi sembra che ci sia da alzare la testa. Noi siamo insieme al governo e facciamo le cose insieme, non sto percependo questo alzare la testa da parte del Pd". Lo dice il capo politico, Vito Crimi, in un punto con la stampa e i giornalisti videomaker, durante una pausa della riunione convocata con la squadra di governo del Cinquestelle.

