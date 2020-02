Governo, Crimi: Esecutivo c'è già e lavora, altri straparlano

di dab

Roma, 27 feb. (LaPresse) - "L'Italia ha un governo, che sta lavorando seriamente e che in questo momento è concentrato a dare risposte efficaci rispetto alla diffusione del Coronavirus. Un governo nato con un atto di grande responsabilità a fronte della situazione di emergenza in cui il Paese rischiava di piombare a causa della crisi agostana innescata da qualche fenomeno da spiaggia. Altri ragionamenti non ci interessano e pensare di andare al voto in un momento così delicato mi sembra il solito desiderio di chi ha tempo di straparlare e fare sciacallaggio su questioni serie, pensando solo ed esclusivamente al proprio tornaconto personale". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

