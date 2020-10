Governo, Crimi: Crisi impone spirito unità, mettere da parte ciò che divide

di dab

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "La fase estremamente difficile che sta attraversando il Paese impone il massimo spirito unità e di collaborazione, sia nel governo che con forze di opposizione. In particolare ai partiti della maggioranza dico che, al di là delle singole idee o posizioni, è indispensabile mettere sa parte ciò che divide e lavorare alle soluzioni di cui il Paese ha bisogno. Abbiamo il dovere di agire nell'esclusivo interesse degli italiani, non solo per i giorni a venire ma anche in vista degli anni di lavoro che ancora ci attendono". Lo afferma in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

