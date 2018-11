Governo, Conte: Siamo coesi, non esistono linee contrapposte

di lcl/npf

Roma, 26 nov. (LaPresse) - "Non c è una linea Conte-Tria, una linea Di Maio-Salvini. Non ci sono linee contrapposte, questo governo è molto coeso. Agiamo con il massimo coordinamento, qualsiasi iniziativa che assumiamo di rilievo esterno la concordiamo. Quindi non c'è nessuna divaricazione tra posizioni. Ha prevalso e prevale sempre la linea della ragionevolezza,della tutela dell'interesse degli italiani. Per fare questo siamo disposti ad assumere qualsiasi iniziativa e a perseguire qualsiasi obiettivo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine dell'evento Sindaci d'Italia a Roma.

