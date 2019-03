Governo, Conte: Riforme già varate nulla rispetto a quelle che faremo

di fbg/lrs

Firenze, 31 mar. (LaPresse) - "In questi mesi di governo ho lavorato molto, insieme ai ministri, a singoli provvedimenti e vi assicuro che le riforme già varate non sono ancora nulla rispetto a quelle che stiamo per varare. L'impegno è ricostruire la fiducia tra cittadini e istituzioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe conte, oggi a Firenze, al Festival nazionale dell'economia civile.

