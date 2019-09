Governo, Conte: Non vogliamo compromettere niente su gasolio agricolo

di dab

Milano, 28 set. (LaPresse) - "Non vogliamo compromettere sul gasolio agricolo niente". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Villaggio Coldiretti a Bologna. "Il governo non vuole mettervi in difficoltà, ma vi chiede di iniziare da oggi a pensare al domani. Adottando le buone pratiche, socialmente responsabile, aumentando l'agricoltura biologica", aggiunge. "Noi vi aiuteremo con incentivi per farvi raggiungere gli obiettivi che avete nei prossimi lustri", sottolinea.

