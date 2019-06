Governo, Conte: Nessun segnale per andare indietro, non dipendiamo da articolo

di mbb

Roma, 21 giu. (LaPresse) - "Non c'è nessun segnale che vogliamo andare indietro". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo ad una domanda su un 'aut aut' posto dal vicepremier Matteo Salvini sul Corriere della Sera: Giù le tasse, o me ne vado.

Conte ha assicurato di avere "la convinzione acquisita che ci sia un clima di fiducia, di dialogo" nel Governo, anche perché "mi è stato riferito che (quella sul Corriere della Sera ndr) non è neppure un'intervista in senso proprio. Io vi rispetto, ma non esageriamo: non è che ogni volta bisogna dipendere da un articolo di giornale, con tutto il rispetto verso i giornali e i giornalisti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata