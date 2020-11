Governo, Conte: Entro fine mese due tavoli, per riforme ed economia

di dab/npf

Roma, 5 nov. (LaPresse) - "E' stato definito un piano di lavoro per i prossimi giorni, da realizzare entro la fine del mese, con due tavoli. Il primo lavorerà per aggiornare l'accordo di governo e per definire quei progetti di riforma istituzionale che peraltro sono già in buona parte sul tavolo della maggioranza. Il secondo tavolo lavorerà per definire alcuni obiettivi e strategie di politica economica e sociale da perseguire in via prioritaria". È quanto si legge in una nota del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del vertice con i leader della maggioranza.

