Governo, Conte: Dobbiamo lavorare per contrastare queste destre

di dab

Roma, 27 gen. (LaPresse) - "Per la prospettiva di governo, noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre". Così il premier, Giuseppe Conte, parlando del risultato delle elezioni regionali, all'esterno di Palazzo Chigi. "Io sono un costruttore per definizione", aggiunge.

