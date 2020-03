Governo, Conte: Da Renzi mi aspetto lealtà e spririto di collaborazione

di lcl

Milano, 1 mar. (LaPresse) - "La solidarietà e il senso di responsabilità me li aspetto, in questo periodo di emergenza, da esponenti dell'opposizione. Dal leader di una forza di maggioranza - quale è Renzi - mi aspetto molto di più: lealtà, spirito di collaborazione, disponibilità a sacrificare interessi personali pur di raggiungere un più ambizioso obiettivo comune". Così il premier Giuseppe Conte su Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

