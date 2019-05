Governo, Conte da Mattarella: Moderatamente ottimista

di ddn/ntl

Roma, 29 mag. (LaPresse) - "Moderatamente ottimista" sulla possibilità di proseguire l'attività di governo. E' quanto ha lasciato trasparire, secondo quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Una chiacchierata "interlocutoria", viene spiegato, anche perché i due partiti della maggioranza devono prendere ancora delle decisioni. Conte ha fatto capire che se, come crede e spera, potrà andare avanti ci sono una serie di punti programmatici che il suo governo deve realizzare. Il presidente della Repubblica in questa fase, ovviamente, può unicamente prendere atto delle decisioni della maggioranza, senza intervenire e qualora il governo dovesse proseguire per la sua strada non sarà in nessun modo interpellato. Resta comunque alta nel palazzo dei Papi l'attenzione sui conti pubblici, sensibili alle dinamiche in seno all'esecutivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata