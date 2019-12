Governo, Conte: Da lotta evasione 100 mld, senza gravare su onesti

di ddn/mad

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Non introdurremo nuove tasse, se si riferisce all'anno 2021 e 2022 sulle clausole di salvaguardia quelle ci saranno e le elimineremo. Se in 100 giorni abbiamo trovato 23 miliardi, quanti ne troveremo in un anno intero? C'è una ragione: abbiamo costruito una lotta all'evasione che ci frutterà molto". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di DiMartedì su La7. "Senza andare a gravare sui cittadini onesti, noi ricaveremo molto dalla lotta all'evasione e parlavo di un gruzzolo di 100 miliardi. Se ne ricaveremo anche una parte taglieremo le tasse del 20, 30, 40 per cento. Non dico che ricaveremo tutto, ma questo è l'obiettivo che abbiamo", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata