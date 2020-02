Governo, Conte: Da Coronavirus a Taranto, tanti dossier su cui compatto

di dab

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Tanti sono i dossier aperti sui quali il Governo compatto è impegnato, come l'emergenza sul coronavirus, il rilancio del cantiere Taranto, il fronte libico, l'Europa. Tante le problematiche e le urgenze a cui siamo chiamati a dare tempestive risposte, in continuità con le prime misure varate con l'ultima legge di bilancio. Dal lavoro al welfare, dagli interventi per la crescita a quelli per abbassare le tasse alle famiglie, dalla semplificazione burocratica alla sicurezza, alla scuola, alla ricerca". Così il premier, Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook.

