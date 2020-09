Governo, Conte: Condono? Assolutamente no, non è obiettivo

di lrs

Milano, 5 set. (LaPresse) - Il condono? "Non è nell'obiettivo del governo, assolutamente. Sicuramente, venire incontro a pagamenti differiti, a sospensione di pagamenti e a chi è in difficoltà economica, questo sì. Ma assolutamente no al condono". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato alla festa del 'Fatto Quotidiano'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata