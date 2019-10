Governo, Conte: Con Bassetti si è parlato anche di family act

di abf

Roma, 24 ott. (LaPresse) - "Si è parlato anche di un ‘family act' che, per come interpreto io, è il tentativo di ordinare anche tutte le agevolazioni un po' sparse che ci sono per le famiglie, e cercare quindi di riprogrammare in modo più organico e sistematico un sostegno effettivo che speriamo possa essere messo, ripeto, soprattutto alle famiglie numerose". Così il premier Giuseppe Conte, dopo l'incontro in visita privata dal Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei.

"Noi abbiamo stanziato, pur in un quadro di risorse molto contenute – anzi non speravamo di riuscire a trovarne visto questo problema della sterilizzazione dell'Iva per cui abbiamo dovuto mettere sul piatto 23 miliardi, 23 miliardi sonanti dico io – però siamo riusciti a mettere sul piatto delle riscorse e una parte di queste è destinata a dare un segnale importante per il sostegno alle famiglie - ha aggiunto - In questo momento ci sono tra le persone in difficoltà famiglie con figli, soprattutto quelle numerose, quindi adesso si tratterà di lavorare".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata