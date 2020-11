Governo, Conte: "Comune determinazione a lavorare insieme, orizzonte è 2023"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla, in una nota, al termine del vertice con i leader di maggioranza: "È emersa la comune determinazione a lavorare tutti insieme avendo come orizzonte dell'azione di governo la fine della legislatura nel 2023" e "nel corso dell'incontro di questa sera c'è stato un ampio confronto in cui è emersa la comune determinazione ad affrontare il momento di difficoltà che sta attraversando il Paese con grande senso di responsabilità, rimanendo uniti e scacciando via qualsiasi possibile motivo di polemica o contrapposizione".



