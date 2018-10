Governo, Conte a p.Chigi per riunioni su manovra: slitta partenza per India

di npf

Roma, 29 ott. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è impegnato in alcune riunioni a palazzo Chigi sulla manovra, slitta quindi a questa sera la sua partenza de per New Delhi. Il premier, secondo quanto si apprende, arriverà in India, dove era previsto un incontro con gli imprenditori, domani mattina e non questa sera. Conte, come da agenda, incontrerà il primo ministro indiano Narendra Modi e parteciperà al Tech Summit India-Italia.

